Общество

Подводная лодка «Великие Луки» завершила этап заводских ходовых испытаний

Подводная лодка «Великие Луки», спущенная на воду в декабре 2023 года, завершила этап заводских ходовых испытаний. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АО «Объединенная судостроительная корпорация».

Подводная лодка «Великие Луки». Фото: глава Великих Лук Николай Козловский / Telegram

Напомним, подводная лодка Б-587 «Великие Луки» проекта 677 «Лада», построенная на Адмиралтейских верфях, в декабре 2023 года вышла на заводские ходовые испытания в назначенные районы Балтийского моря.

Испытания систем и оборудования экипаж подлодки проводил совместно со сдаточной командой предприятия.

Ранее сообщалось, что вымпел от личного состава подводной лодки Б-587 «Великие Луки» проекта 677 «Лада» Великим Лукам передала депутат Псковского областного Собрания депутатов, главный врач Псковской инфекционной больницы Анастасия Повторейко.