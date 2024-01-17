Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Зенча-Псков» кто там?
новое поколение сето
Ресторан «Гельдт» набор сотрудников
влиятельная сотня
2023 полититоги
Два хита псковской кухни
коронные фразы
«обратный отсчет» с губернатором
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
Господин Рейтингомер
Псков кофейни и пекарни
как пользоваться газом
«Истфакт»: Малый Сталинград
выходные в 2024 году
 
 
 
ещё Общество 17.01.2024 16:322 Температура ниже нормы прогнозируется в ближайшие 10 дней в СЗФО 18.01.2024 12:430 Выставка «Всё это было, было в Ленинграде!» откроется в Пскове 23 января 18.01.2024 12:320 Моющие средства передали дому-интернату псковские таможенники 18.01.2024 12:160 Зверьё моё: О собаках-спасателях. ВИДЕО 18.01.2024 12:100 Четыре артезианские скважины по решению суда перешли в ведение Псковского района 18.01.2024 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о псковской «Дружине»
 
 
 
Самое популярное 11.01.2024 15:222 Пациент с пулей в шее поступил в Псковскую областную больницу 14.01.2024 13:360 Еще с тремя бойцами спецоперации простились в Псковской области 11.01.2024 17:040 Напавшего на псковичку извращенца задержали прохожие 13.01.2024 11:400 Депортированный из Латвии пенсионер отправится из Псковской области в Калининград 11.01.2024 21:150 Квартира горит на улице Труда в Пскове. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Анастасия Повторейко передала Великим Лукам привет от команды подводной лодки

18.01.2024 11:40|ПсковКомментариев: 1

Вымпел от личного состава подводной лодки Б-587 «Великие Луки» проекта 677 «Лада» Великим Лукам передала депутат Псковского областного Собрания депутатов, главный врач Псковской инфекционной больницы Анастасия Повторейко. Об этом сообщил глава города Великие Луки Николай Козловский. 

Фото: Николай Козловский / Telegram

«Брат Анастасии Викторовны проходит службу на данной лодке. От всей души благодарим Анастасию Викторовну за такой замечательный привет от команды подводной лодки», - написал Николай Козловский в своем Telegram-канале. 

Депутат передала вымпел 17 января во время торжественных мероприятий, посвященных 81-й годовщине освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков. 

Николай Козловский напомнил, что подводная лодка Б-587 «Великие Луки» проекта 677 «Лада», построенная на Адмиралтейских верфях, в декабре 2023 года вышла на заводские ходовые испытания в назначенные районы Балтийского моря. Испытания систем и оборудования экипаж подлодки проводит совместно со сдаточной командой предприятия.

Пресс-портрет
Козловский Николай Николаевич Глава города Великие Луки Повторейко Анастасия Викторовна Депутат Псковского областного Собрания, главный врач Псковской областной инфекционной больницы
Теги: #великие луки #подводная лодка
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Знаете ли вы, какие выборы пройдут в марте?
В опросе приняло участие 117 человек
18.01.2024, 12:490 Автомобили не разъехались около Дамбы в Пскове 18.01.2024, 12:430 Выставка «Всё это было, было в Ленинграде!» откроется в Пскове 23 января 18.01.2024, 12:350 Два автомобиля столкнулись возле площади Ленина в Пскове  18.01.2024, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «Дневник выборов - 2024»: Предвыборный соцопрос и обзор кандидатов в президенты
18.01.2024, 12:320 Моющие средства передали дому-интернату псковские таможенники 18.01.2024, 12:280 Первенство области в дисциплине «гребля-индор» пройдет в Пскове 18.01.2024, 12:160 Зверьё моё: О собаках-спасателях. ВИДЕО 18.01.2024, 12:100 Четыре артезианские скважины по решению суда перешли в ведение Псковского района
18.01.2024, 12:090 «Три мудреца»: Мир в состоянии перманентной войны? 18.01.2024, 12:080 Стало известно время ближайших богослужений митрополита Арсения 18.01.2024, 12:050 Съемки телешоу «Поехали!» прошли в Пушкинском заповеднике 18.01.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о псковской «Дружине»
18.01.2024, 12:010 Дорожная авария случилась на Четырех углах в Пскове 18.01.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 18 января 18.01.2024, 11:460 Владельца псковского кафе оштрафовали за незаконный оборот алкоголя 18.01.2024, 11:401 Анастасия Повторейко передала Великим Лукам привет от команды подводной лодки
18.01.2024, 11:280 Компанию признали недобросовестной за срыв поставки фотоаппарата в правительство Псковской области 18.01.2024, 11:200 Сбербанк поставил рекорд по чистой прибыли за год 18.01.2024, 11:151 Предприятие-фантом по производству омывайки выявили в Псковской области 18.01.2024, 11:120 «Дневник выборов-2024»: Предвыборный соцопрос и обзор кандидатов в президенты
18.01.2024, 11:100 Средняя выплата клиентам «Росгосстраха» за поврежденное жилье увеличилась на 7% 18.01.2024, 11:050 Хор «Кант» отметили благодарственным письмом правительства Псковской области 18.01.2024, 10:570 Псковские аграрии в 2023 году получили от Россельхозбанка более 2 млрд рублей 18.01.2024, 10:510 «Беседка»: Псковская «Дружина»
18.01.2024, 10:420 Стала известна причина возгорания автомобиля на трассе под Псковом 18.01.2024, 10:400 Проект планировки и межевания территории в границах привокзальной площади утвердили в Пскове 18.01.2024, 10:370 Обучение для общественных наблюдателей проводят в районах Псковской области 18.01.2024, 10:260 Директор «Псковских тепловых сетей» Игорь Максимов отмечает день рождения
18.01.2024, 10:170 Школа горела в Дедовичском районе 18.01.2024, 10:080 «Большое и чёрное» в мусорном контейнере напугало псковича 18.01.2024, 10:030 К оборудованию купели приступили на реке Великой в Пскове. ВИДЕО 18.01.2024, 09:500 Туристический и гастрогид «География на вкус» расскажет о Псковской области
18.01.2024, 09:400 У православных наступил крещенский сочельник 18.01.2024, 09:362 О развитии агроклассов договорился с руководством РСХБ Михаил Ведерников 18.01.2024, 09:291 Минфин сообщил, что накопительная часть пенсии управляется Соцфондом 18.01.2024, 09:150 Минэнерго не поддержало возвращение запрета на экспорт топлива из РФ
18.01.2024, 09:000 Кредиторов могут обязать узнавать у заемщиков цель получения потребкредита 18.01.2024, 08:450 Россиян предупредили о новых схемах мошенников с подделкой голоса 18.01.2024, 08:300 Врач назвал купание в проруби большим стрессом для организма 18.01.2024, 08:100 Кабмин просят поменять налогообложение по кредитам от работодателей
18.01.2024, 08:000 Как привести себя в форму после новогодних праздников, расскажет псковский фитнес-тренер 18.01.2024, 07:420 Зверье мое: О собаках-спасателях 18.01.2024, 07:310 Восемь человек получили медали «Великие Луки — город воинской славы» 18.01.2024, 07:190 Грузоперевозчики обратились к Путину с просьбой вернуть запрет на экспорт топлива
18.01.2024, 07:000 Великолукский район отмечает 80-ю годовщину освобождения от фашистов 17.01.2024, 22:255 Псковская область занимает второе место в СЗФО по индексу промышленного производства 17.01.2024, 22:201 Отряд «Дружина» помог задержать группу опасных преступников в Псковской области 17.01.2024, 22:060 Порядка 13 тысяч человек посетили Псковскую область на новогодних праздниках
17.01.2024, 22:000 Мужчину со шрамами от ожогов на руках продолжают разыскивать в Пскове 17.01.2024, 21:400 Вредные при простуде продукты назвала врач 17.01.2024, 21:210 Пятимиллионный гость выставки «Россия» сможет увидеть резиденцию Деда Мороза 17.01.2024, 21:200 Память героев войны почтили великолукские полицейские
17.01.2024, 21:000 Советы россиянам перед Крещением дал эксперт по зимнему плаванию 17.01.2024, 20:410 Устройство медной кровли завершают в храмах Крыпецкого монастыря 17.01.2024, 20:400 Стать водителем и машинистом дорожной фрезы предлагает «Псковавтодор» 17.01.2024, 20:340 Псковичи завоевали 13 медалей на международном фестивале по брейкингу
17.01.2024, 20:200 Санкт-Петербург стал одним из востребованных городов для посещения у туристов 17.01.2024, 20:120 Фотофакт: Раненая собака пришла к модели колыбели Иисуса в Пскове 17.01.2024, 20:000 Пристав встретилась с осужденными хозотряда СИЗО-1 в Пскове 17.01.2024, 20:000 Единое пособие псковским родителям выплачивают с месяца обращения за ним - СФР
17.01.2024, 19:530 Каток откроется на территории школы в Пушкинских Горах 17.01.2024, 19:400 На бесплатную консультацию по лечению бесплодия приглашают псковичек 17.01.2024, 19:360 «Пушкинской картой» в Псковском музее воспользовались почти 6 тысяч человек 17.01.2024, 19:320 Псковский городской клуб коллекционеров проведет выставку-ярмарку
17.01.2024, 19:300 Один оплачиваемый выходной могут взять граждане для прохождения диспансеризации  17.01.2024, 19:200 Псковичи стали призерами турнира по волейболу «Старый Новый год - 2023» 17.01.2024, 19:130 Автомобиль горит на трассе на подъезде к Пскову 17.01.2024, 19:000 Срок подачи заявок на участие в конкурсе брендов «Знай наших» продлен до конца января
17.01.2024, 18:590 Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена 17.01.2024, 18:550 Снижающие риск переломов у пожилых людей продукты перечислил ревматолог 17.01.2024, 18:530 Печорский суд постановил выдворить восемь граждан Индии из РФ за нарушение погранрежима 17.01.2024, 18:450 Об опасности экстремизма рассказали осужденным в великолукском СИЗО
17.01.2024, 18:410 Четыре пункта пропуска планируют реконструировать на границе в Псковской области 17.01.2024, 18:270 Начальник псковского управления Росгвардии исполнил детскую мечту в рамках акции «Елка желаний» 17.01.2024, 18:200 Четыре контейнера для сбора ТКО установлены в деревне Покрутище – Экопром 17.01.2024, 18:151 Пенсионные накопления пяти управляющих компаний передали ВЭБ.РФ
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru