Общество

Анастасия Повторейко передала Великим Лукам привет от команды подводной лодки

Вымпел от личного состава подводной лодки Б-587 «Великие Луки» проекта 677 «Лада» Великим Лукам передала депутат Псковского областного Собрания депутатов, главный врач Псковской инфекционной больницы Анастасия Повторейко. Об этом сообщил глава города Великие Луки Николай Козловский.

Фото: Николай Козловский / Telegram

«Брат Анастасии Викторовны проходит службу на данной лодке. От всей души благодарим Анастасию Викторовну за такой замечательный привет от команды подводной лодки», - написал Николай Козловский в своем Telegram-канале.

Депутат передала вымпел 17 января во время торжественных мероприятий, посвященных 81-й годовщине освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков.

Николай Козловский напомнил, что подводная лодка Б-587 «Великие Луки» проекта 677 «Лада», построенная на Адмиралтейских верфях, в декабре 2023 года вышла на заводские ходовые испытания в назначенные районы Балтийского моря. Испытания систем и оборудования экипаж подлодки проводит совместно со сдаточной командой предприятия.