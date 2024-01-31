Общество

Школьники на уроках труда могут научиться животноводству и растениеводству - Кравцов

Школьников на уроках труда научат готовить, робототехнике, черчению, 3D-моделированию, а некоторых животноводству и растениеводству, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Мы знаем, что во многих субъектах актуально, например, изучать технологии современного животноводства и растениеводства. В зависимости от этого школа будет определять актуальные для ребят вариативные модули»,- сказал Кравцов, его слова привели в пресс-службе Минпросвещения.

Там отметили, что образовательная организация вправе самостоятельно определять наименование и последовательность изучения модулей. Кроме того, могут быть разработаны дополнительные вариативные модули в зависимости от социально-экономических потребностей региона, пишет «Интерфакс».

В программу труда для 5-9 классов вошли, в том числе, следующие модули: технология обработки пищевых продуктов, робототехника, компьютерная графика и черчение, 3D-моделирование. Также для них предусмотрены три модуля по выбору: автоматизированные системы, животноводство и растениеводство.

В программу предмета для начального общего образования (1-4 класс) оказались: «Технологии, профессии и производства», «Технологии ручной обработки материалов», «Конструирование и моделирование», «Информационно-коммуникативные технологии» (ИКТ).

В пресс-службе ведомства также сообщили, что на уровне начального общего образования труд будет изучаться в объеме 135 часов. На уровне основного общего образования (5-9 класс) общее количество часов, рекомендованное для изучения предмета - 272 часа.

Одними из важнейших изменений в новых уроках труда ведомство называет расширение модуля, связанного с черчением и основами графической грамоты, а также расширение модуля «Робототехника», в части БПЛА. Кроме того, в каждый модуль включена профориентационная тема.

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым вводится обязательный урок труда (технологии) в начальных и средних классах.

Предполагается, что закон вступит в силу 1 сентября 2024 года.