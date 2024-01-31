Общество

Пешеходные дорожки к спортивным площадкам в Пскове планируют обустроить до конца августа

Пешеходные дорожки к спортивным площадкам на общественных территориях в Пскове планируют обустроить до конца августа. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядной организации предстоит выполнить работы по обустройству пешеходных дорожек к спортивным площадкам на общественных территориях между домом 62 и домом 62а на улице Инженерной и домом 11 на улице Алтаева и у дома 11, дома 13 и дома 17 на Сиреневом Бульваре, домами 12, 14, 16 на улице Звездной в городе Пскове. Границы пешеходных дорожек на местности предстоит уточнить с заказчиком при выходе на объект.

Работы должны выполняться с соблюдением действующих СНиП, требований ПУЭ, ГОСТ и других нормативных документов, требований надзорных и инспектирующих органов, рекомендаций заводов-изготовителей на применяемые материалы.

Подрядчика определят 9 февраля.

Обустройство дорожек заказало муниципальное казенное учреждение города Пскова «Специализированный заказчик». Начальная цена контракта - 733 тысяч 731 рублей. Источник финансирования – бюджет города Пскова.