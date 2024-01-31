Общество

В России приняли закон о запрете «наливаек»

Закон о запрете «наливаек» принят, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Поступает большое количество обращений от жителей многоквартирных домов: люди жалуются, что "наливайки" днём работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем, привлекая со всей округи асоциальных посетителей. Шум и беспорядки мешают им спокойно жить. Сегодня принят закон, регионы смогут устанавливать требование о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе, буфетах, а также ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях», - отметил он.

У субъектов РФ уже есть право ограничивать продажу крепкой алкогольной продукции.

Теперь, после принятия решения о запрете «наливаек», у региональных властей будут все возможности навести порядок в этой сфере, резюмировал Вячеслав Володин.