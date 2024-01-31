Общество

Совет стратегического развития города создают в Пскове

Совет стратегического развития города создают в Пскове. Соответствующее постановление главы областного центра Бориса Елкина опубликовано на портале нормативно-правовых актов города.

Совет стратегического развития города Пскова станет консультативно-координирующим органом, созданным для контроля и управления реализацией стратегии.

Его целью станет выработка согласованных решений по вопросам обеспечения реализации Стратегии на основе координации и контроля процесса достижения стратегических целей, а также результатов их достижения.

Основными задачами деятельности совета являются:

выявление актуальных проблем развития города Пскова, формирование предложений по их решению в рамках стратегии;

рассмотрение и одобрение программ действий администрации города Пскова по реализации стратегии;

рассмотрение, обсуждение и оценка реализации стратегии, выработка рекомендаций по ее корректировке;

разработка предложений по внесению изменений в стратегию, в том числе по актуализации направлений развития города исходя из стратегических ориентиров Российской Федерации и Псковской области;

выработка предложений по актуализации механизмов реализации стратегии в соответствии с требованиями и рекомендациями действующего законодательства в сфере стратегического планирования;

выработка предложений по улучшению процесса стратегического управления развитием города Пскова, в том числе по совершенствованию системы и механизмов управления социально-экономическим развитием города Пскова;

координация инициатив и обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления города Пскова, органов государственной власти Псковской области, бизнеса, образовательных учреждений и общественных организаций, средств массовой информации, направленных на реализацию стратегии;

организация информирования населения города Пскова о ходе реализации стратегии, вовлечение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Город Псков», в процесс открытого обсуждения вопросов развития города Пскова;

организация периодических встреч активной части населения города Пскова с руководителями города Пскова, опросов населения, использование возможностей местных средств массовой информации.

Председателем совета станет глава города Пскова Борис Елкин. Заместителями председателя совета - председатель Псковской городской Думы (по согласованию) и первый заместитель (заместитель) главы администрации города Пскова.

В состав совета могут входить представители органов государственной власти Псковской области, органов местного самоуправления, представители предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, работающих на территории города Пскова, финансовых, общественных, научных и образовательных организаций, учреждений культуры и средств массовой информации.