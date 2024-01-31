Совет стратегического развития города создают в Пскове. Соответствующее постановление главы областного центра Бориса Елкина опубликовано на портале нормативно-правовых актов города.
Совет стратегического развития города Пскова станет консультативно-координирующим органом, созданным для контроля и управления реализацией стратегии.
Его целью станет выработка согласованных решений по вопросам обеспечения реализации Стратегии на основе координации и контроля процесса достижения стратегических целей, а также результатов их достижения.
Основными задачами деятельности совета являются:
- выявление актуальных проблем развития города Пскова, формирование предложений по их решению в рамках стратегии;
- рассмотрение и одобрение программ действий администрации города Пскова по реализации стратегии;
- рассмотрение, обсуждение и оценка реализации стратегии, выработка рекомендаций по ее корректировке;
- разработка предложений по внесению изменений в стратегию, в том числе по актуализации направлений развития города исходя из стратегических ориентиров Российской Федерации и Псковской области;
- выработка предложений по актуализации механизмов реализации стратегии в соответствии с требованиями и рекомендациями действующего законодательства в сфере стратегического планирования;
- выработка предложений по улучшению процесса стратегического управления развитием города Пскова, в том числе по совершенствованию системы и механизмов управления социально-экономическим развитием города Пскова;
- координация инициатив и обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления города Пскова, органов государственной власти Псковской области, бизнеса, образовательных учреждений и общественных организаций, средств массовой информации, направленных на реализацию стратегии;
- организация информирования населения города Пскова о ходе реализации стратегии, вовлечение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Город Псков», в процесс открытого обсуждения вопросов развития города Пскова;
- организация периодических встреч активной части населения города Пскова с руководителями города Пскова, опросов населения, использование возможностей местных средств массовой информации.
Председателем совета станет глава города Пскова Борис Елкин. Заместителями председателя совета - председатель Псковской городской Думы (по согласованию) и первый заместитель (заместитель) главы администрации города Пскова.
В состав совета могут входить представители органов государственной власти Псковской области, органов местного самоуправления, представители предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, работающих на территории города Пскова, финансовых, общественных, научных и образовательных организаций, учреждений культуры и средств массовой информации.