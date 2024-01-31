Общество

Большинству льготы по имущественным налогам предоставляется проактивно – УФНС

В настоящее время сведения об основных «льготных» категориях граждан по имущественным налогам поступают в налоговые органы в рамках межведомственного взаимодействия. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области, льготы таким категориям предоставляются в беззаявительном порядке.

Напомним, беззаявительный порядок предусматривает предоставление налоговой льготы и (или) налогового вычета на основании имеющейся у налогового органа информации, то есть без обращения налогоплательщика.

Если сведения содержатся в Единой централизованной цифровой платформе в социальной сфере, Фонд пенсионного и социального страхования ежегодно, до 1 марта, представит в налоговые органы информацию о следующих категориях граждан, которые имеют право на льготы по имущественным налогам:

лица, которым назначена пенсия любого вида;

предпенсионеры;

инвалиды;

ветераны боевых действий;

физические лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей;

с 2024 года представляются сведения о ликвидаторах техногенных аварий и о ветеранах труда.

Этим категориям граждан представлять заявление о праве на налоговую льготу не требуется.

Уточнить информацию об имеющихся в налоговом органе сведениях о льготах конкретного налогоплательщика можно:

в «Личном кабинете налогоплательщика» - на главной странице в пиктограмме пользователя раздел «Сведения», вкладка «Льготы»;

в мобильном приложении «Налоги ФЛ» - раздел «Информация», вкладка «Льготы».

Информация об установленных налоговых льготах по имущественным налогам по каждому муниципальному образованию размещена на сайте ФНС России в электронном сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».