Большинству льготы по имущественным налогам предоставляется проактивно – УФНС

В настоящее время сведения об основных «льготных» категориях граждан по имущественным налогам поступают в налоговые органы в рамках межведомственного взаимодействия. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области, льготы таким категориям предоставляются в беззаявительном порядке.
Напомним, беззаявительный порядок предусматривает предоставление налоговой льготы и (или) налогового вычета на основании имеющейся у налогового органа информации, то есть без обращения налогоплательщика.
Если сведения содержатся в Единой централизованной цифровой платформе в социальной сфере, Фонд пенсионного и социального страхования ежегодно, до 1 марта, представит в налоговые органы информацию о следующих категориях граждан, которые имеют право на льготы по имущественным налогам:
Этим категориям граждан представлять заявление о праве на налоговую льготу не требуется.
Уточнить информацию об имеющихся в налоговом органе сведениях о льготах конкретного налогоплательщика можно:
Информация об установленных налоговых льготах по имущественным налогам по каждому муниципальному образованию размещена на сайте ФНС России в электронном сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».