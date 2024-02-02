Общество

Более половины жителей Псковской области прошли диспансеризацию в течение последних двух лет

Более половины жителей Псковской области (57,1%) прошли диспансеризацию в течение последних двух лет. Об этом говорят итоги выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2023 году, которые приводит Псковстат.

Инфографика: Псковстат

Показатель прохождения диспансеризации в Псковской области выше среди сельского населения — 58,5%. Среди городского населения он составил 56,5%. При этом мужчины в городской местности проходят диспансеризацию активнее: их доля составила 51,8%. На селе проверили состояние своего здоровья 50,3% мужчин.

У женщин соотношение другое. Из числа жительниц села прошли диспансеризацию 65,7%, из числа городских жительниц — 59,8%.