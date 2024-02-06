Общество

Два всплеска заболеваемости ОРВИ и гриппом ждут Россию до начала марта

Не менее чем в 15 регионах России закрыли на карантин и отправили на дистанционное обучение воспитанников детских садов и учеников школы, подсчитали «Известия», изучив информацию региональных властей и управлений Роспотребнадзора. Так сделали, в частности, в Кирове, Калужской, Курской, Новосибирской, Саратовской областях и других регионах.

По мнению специалистов это указывает на очередную волну гриппа и ОРВИ. В отчете НИИ гриппа указывается, что в последнюю неделю января эпидпороги по заболеваемости ОРВИ и гриппом были превышены на 20% и более в 32 городах. Чаще всего специалисты фиксируют вирусы негриппозной этиологии: риновирусы, парагрипп и аденовирусы. Случаи гриппа встречаются гораздо реже.

Циркуляция вирусов и подъем заболеваемости опрошенные эксперты объяснили сезонностью, ослабленным иммунитетом населения и стрессом. Сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в ряде регионов может быть связан, например, с тем, что там нет достаточной иммунной прослойки населения, предположил инфекционист и главный врач клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков.

«Грипп можно контролировать путем вакцинации. Но пока в популяции остается достаточно большая прослойка людей не переболевших или не вакцинированных, рост заболеваемости будет значительным», — сказал он.

Следующий всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом следует ожидать в конце февраля — начале марте, тогда же может увеличиться число случаев заражения COVID-19, полагают специалисты, пишут «Известия».

«Очередной рост числа заболевших будет весной, в период смены сезонов и физиологического снижения иммунитета после длительной зимы. Это происходит ежегодно и повода для паники нет», — отметила доктор медицинских наук, терапевт и специалист по интегративной медицине Светлана Каневская.