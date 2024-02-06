Общество

Спрос на новых работников в Псковской области вырос на 7% за месяц

Служба исследований российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала вакансии, открытые в Псковской области за последний месяц – количество новых предложений о работе выросло на 7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

По итогам за последние 30 дней местный бизнес разместил почти 3 тыс. новых вакансий, это на 7% больше, чем в начале 2023 года. Сильнее всего вырос спрос и как следствие число новых вакансий для специалистов в сфере поиска и подбора персонала (кадровики и HR-специалисты) +94% новых рабочих мест, а также в области закупок (+93%). Взлетел спрос на работников сельского хозяйства (+80%) и юристов (+80%). Увеличился спрос и на персонал в сфере обслуживания (официанты, няни, сиделки, кухонные рабочие) +58.

Но есть и сферы, где, наоборот, наблюдается сокращение потребности в новых работниках: на 18% упала потребность у бизнеса в ИТ-специалистах, на 20% в специалистах в сфере инвестиций.

Поданным hh.ru, востребованность со стороны многих компаний и кадровый дефицит толкают работодателей на повышение зарплат в вакансиях. Так, медианная предлагаемая зарплата в регионе сейчас доходит – 44 370 руб. По сравнению с началом 2023 года доход вырос на 8220 руб. По сравнению с другими регионами страны зарплаты в Псковской области ниже среднероссийских на 12 500 рублей, московских - на 34 180. Таким образом, местные работодатели оказались не самыми щедрыми по сравнению с другими в СЗФО – регион на 10 месте по СЗФО по уровню средних зарплат.