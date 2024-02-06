Уроки профориентации провели росгвардейцы в псковских школах

Уроки профориентации провели росгвардейцы в школах Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.
Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области
В школах Невеля, Опочки и Пскова росгвардейцы рассказали старшеклассникам об условиях поступления в военные учебные заведения Росгвардии.
Прием документов кандидатов на поступление начнется весной 2024 года, а уже летом первые абитуриенты факультета будут сдавать вступительные экзамены.
Выпускники вузов Росгвардии назначаются в подразделения, обеспечивающие общественную безопасность, охрану важных государственных объектов и другие задачи, стоящие перед Росгвардией.
Дополнительную информацию о поступлении можно получить в региональном управлении Росгвардии по телефону: 8112-73-43-13.