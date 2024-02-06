Общество

Артем Тарасов: Найти персонал для аэропорта в Пскове сложно

Найти сотрудников для работы в Псковском международном аэропорту «Княгиня Ольга» оказалось непросто. Об этом директор аэропорта Артем Тарасов сообщил в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Трудность возникают с людским резервом. Персонал, как оказалось, сложно найти в Пскове. Мы принимаем людей на работу, сами их обучаем, ведь любой сотрудник, который будет у нас работать, должен иметь много разрешений и сертификатов», - рассказал Артем Тарасов.

По словам гостя студии, многие сотрудники псковского аэропорта ранее работали в авиации, в том числе военной.