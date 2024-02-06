Общество

Петербуржцы летают в Сочи из Пскова — Артем Тарасов

Некоторые петербуржцы предпочитают летать в Сочи из Пскова, потому что так дешевле. Об этом директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артем Тарасов сообщил в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В Пскове почти все рейсы субсидированы. Область каждый год пытается эти субсидии увеличить, и это правильно. Просто на коммерции авиакомпании не полетят в Псков, они понимают, что покупательская способность псковичей не такая великая, как в Москве. Хотя даже при субсидированных рейсах на Москву и Сочи у нас спрашивают, почему у нас такие дорогие билеты, хотя от нас в Сочи улететь в два раза дешевле, чем из Питера. И Питер летает от нас, они приезжают в Псков на "Ласточке" и спокойно ждут рейс», - рассказал Артем Тарасов.

По его словам, также пассажиры из Петербурга летят из Пскова в Калининград и Минеральные Воды.