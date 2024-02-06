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Общество

Псковский губернатор провел рабочую встречу с председателем Херсонской областной Думы

06.02.2024 17:34|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 6 февраля, провел рабочую встречу с председателем Херсонской областной Думы Татьяной Томилиной. Во встрече также участвовал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Делегация Херсонской области прибыла в регион для налаживания новых рабочих связей и обсуждения дальнейшего взаимодействия, которое позволит ускорить интеграцию и будет способствовать налаживанию мирной жизни в новом российском регионе.

Михаил Ведерников отметил, что у Псковской и Херсонской областей сложились добрые отношения. В рамках шефской помощи псковичи помогли с капитальным ремонтом и оснащением детского сада в Гениченском муниципальном округе, с подготовкой к отопительному сезону, с оцифровкой сферы образования и социальной защиты. Также регион готов и дальше принимать детей из Херсонской области, проводить для них образовательные и экскурсионные программы, чтобы они могли отдохнуть и познакомиться с истоками русской земли и российской государственности.

Татьяна Томилина поблагодарила правительство и жителей Псковской области за помощь Херсонщине, отметив, что совместная работа не прекращается ни на минуту — накануне достигнуты договоренности о двустороннем сотрудничестве в сфере культуры. «Мы хотим делать все для блага России, и мы будем делать это с вашей помощью», — сказала Татьяна Томилина.

Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов заявил о готовности выстраивать дружеские отношения между законодательными органами субъектов РФ: «Псковское областное собрание работает уже почти 30 лет, есть большой опыт законотворческой деятельности, работы в современном российском законодательстве. Мы готовы оказывать консультативную и любую другую помощь, чтобы вам было легче справляться со всем сложностями».

«Наше дружеское взаимодействие будет продолжено», — подчеркнул губернатор Михаил Ведерников.

Отметим, что в продолжение деловой программы состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Псковским областным Собранием депутатов и Херсонской областной Думой. В документе определены такие направления деятельности, как совершенствование законодательства и информационно-технического обеспечения законотворческой деятельности, усиление парламентского контроля за исполнением законов, обмен опытом в повышении открытости законотворческой деятельности.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области, пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Источник: Псковская Лента Новостей
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