Общество

О мире танцев и музыки узнают посетители новой выставки Банка России в Пскове

Фотовыставка «Музыка танца» открылась в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова. В экспозиции представлены увеличенные изображения памятных монет из драгоценных металлов, посвященных музыке и хореографии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

Фотографии: региональное отделение Северо-Западного главного управления ЦБ России

«Песни из советских мультфильмов, нежная скрипка, зажигательный рок-н-ролл и шаманские ритуалы, марийская волынка и магия татарских мелодий – самые неожиданные переплетения музыки и танца ждут посетителей новой фотовыставки», - рассказали в пресс-службе.

Все изображения сопровождаются информацией о монетах, а также интересными фактами о мире музыки и танцев. Например, на выставке можно увидеть сторублевую серебряную монету 1996 года, посвященную балету «Щелкунчик», а также узнать о том, какой музыкальный инструмент привез Петр Чайковский для исполнения этого балета.

«Выставка погружает зрителя в атмосферу творчества и вдохновения. Прославленные российские деятели искусства, знаменитые балетные постановки, удивительные национальные танцы – каждая памятная монета знакомит посетителя с миром гармонии звуков и движений. Тема культуры и искусства очень многогранна и богата яркими событиями, произведениями и именами. Неудивительно, что эти образы часто используются Банком России для художественного оформления памятных монет», – рассказал управляющий Отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Сергей Иванов.

Выставка «Музыка танца» открыта для всех посетителей библиотеки до конца февраля.