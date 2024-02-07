Общество

Псковичи принимают участие в международном конкурсе «Расскажи миру о своей Родине»

Юные активисты из Псковской области принимают участие в VI Международном конкурсе «Расскажи миру о своей Родине», организатором которого выступает АНО «Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи» совместно с комитетом Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, ДИП МИД России, Россотрудничеством, фондом «Русский мир», Роспатриотцентром, Московским педагогическим государственным университетом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Так, на конкурс свою работу отправила учащаяся сногопрофильного правового лицея № 8 города Псков Александра Тимофеева. Участница рассказала о том, что Псков впервые был упомянут в Лаврентьевской летописи под 903 годом, а также про Псковский кремль, Троицкий собор, храм Николая Чудотворца. Александра Тимофеева надеется, что после прочтения ее работы многие захотят посетить город Псков. С работами всех участников конкурса можно ознакомиться в социальных сетях конкурса.

Все конкурсные работы, прошедшие предварительный отбор, публикуются на страницах конкурса в социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники» и YouTube). Лучшие работы демонстрируются на крупных государственных площадках.

Победители конкурса будут приглашены на торжественную церемонию награждения, которая состоится в мае—июне 2024 года с участием государственных и общественных деятелей, руководителей молодежных организаций, представителей бизнес-сообществ и почетных гостей.

Конкурс проходит в рамках проекта «Россия глазами детей и молодежи» при поддержке Фонда президентских грантов. Прием работ на конкурс еще открыт и продолжится до 10 апреля 2024 года на сайте www.youthy.ru.

Конкурс «Расскажи миру о своей Родине» направлен на формирование у подрастающего поколения чувства любви и уважения к родному краю, а также на развитие дружественных межнациональных отношений. Участники выбирают наиболее интересные для них события, традиции, памятные места своей Родины и рассказывают о них соотечественникам и сверстникам за рубежом в формате видеоролика или текстовой страницы-презентации с обязательным переводом на иностранный язык. Участие в конкурсе не имеет возрастных и иных ограничений.

Конкурс объединяет более 10,5 тысячи участников из всех 89 регионов России и 53 стран.