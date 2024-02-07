Общество

«Анализируй этно»: Кандидат философских наук Кирилл Кожурин о старообрядчестве. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Анализируй этно», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 7 февраля. Гость студии - кандидат философских наук, доцент кафедры философии Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена, автор многих книг по истории старообрядчества, в том числе и про псковских старообрядцев, Кирилл Кожурин. По отцовской линии он тоже из псковских старообрядцев. Его предки, несмотря на гонения, сохранили культуру старообрядчества и донесли до нашего времени.

Как правильно говорить - старообрядцы или староверы? Какую роль старообрядцы сыграли в духовном и экономическом развитии страны и почему все радикальные реформы власть Российской империи проводила с оглядкой «а что по этому поводу скажут старообрядцы»?

Что заставило старообрядцев стать предприимчивыми? Почему царь Алексей Михайлович пошёл на раскол Русской церкви? Почему Псковская земля стала одним из центров старообрядчества и почему в баню на Советской в Пскове надо ходить с благоговением? Об этом и многом другом — в эфире.