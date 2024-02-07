Общество

Более 90% детей-сирот в Псковской области воспитывается в семьях

В Псковской области в семьях воспитывается 92% детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства. Уже на протяжении многих лет регион демонстрирует положительную динамику в сфере опеки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Только за прошлый год число ребят, состоящих на учете органов опеки и попечительства, сократилось еще на 6%. Опыт работы в этой сфере Псковская область представила на Международной выставке-форуме «Россия». В среду, 7 февраля, в рамках Форума национальных достижений основной темой стала социальная политика в интересах детства.

Счастливые истории псковских детей, которые обрели свою семью, сегодня демонстрировались на псковском стенде выставки-форума «Россия». Здесь можно было познакомиться и с видео-анкетами детей, которые еще ждут своих мам и пап, а также получить семейную консультацию специалистов отдела опеки.

Уже несколько лет подряд в Псковской области наблюдается устойчивая тенденция к росту числа семей, готовых подарить свою любовь и заботу детям-сиротам и детям, оставшимся без попечительства родителей. Количество усыновлений на территории региона за прошлый год увеличилось на 106%. В лучшую сторону меняется и общая картина семейного благополучия в регионе. Так, в прошлом году выявлено и учтено 205 детей-сирот, что на 11% меньше периода 2022 года. Кроме того, на 30% увеличилась число ребят, чьи родители восстановились в родительских правах.

В этот день гостей стенда Псковской области встречал творческий мастер-класс, организованный мастерами пространства Купца Лапина. Все желающие смогли попробовать свои силы в росписи гравюр, изготовленных вручную в технике эстампа.

В деловой программе дня состоялась презентация эффективных решений и значимых достижений в сфере социальной политики в интересах детства по результатам реализации государственных проектов последних шести лет. Центральное мероприятие — пленарная сессия «О ключевых достижениях и результатах развития отрасли». Отдельные темы, такие как поддержка семей и материнства, развитие инфраструктуры для семей, рассмотрены в рамках экспертных дискуссий.