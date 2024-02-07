Общество

Более 600 самозанятых в Псковской области получили поддержку на площадке центра «Мой бизнес»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 7 февраля, провел рабочую встречу с директором регионального Фонда гарантий и развития предпринимательства (ФГРП) Анастасией Ивановой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Глава региона отметил особое значение поддержки бизнеса — в Псковской области действует более 20 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, где трудоустроено более 100 тысяч человек. Михаил Ведерников поинтересовался об итогах работы Фонда и центра «Мой бизнес» в 2023 году и планах на текущий год.

В первую очередь Анастасия Иванова рассказала о работе, проведенной в рамках президентского нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Все показатели достигнуты, некоторые — значительно перевыполнены, в первую очередь в части предоставленных микрозаймов и поручительств субъектам МСП. За 2023 год предприниматели при содействии представителей центра «Мой бизнес» подписали 15 экспортных контрактов на общую сумму порядка 9 млн долл. «Высокий показатель»,- заметил губернатор.

На площадке центра «Мой бизнес» в прошлом году более 600 самозанятых получили поддержку. «Мы не первый год ведем планомерную разъяснительную работу с начинающими предпринимателями, многие выбирают статус самозанятого из-за отсутствия лишней отчетности и возможности получения мер поддержки», — сказала Анастасия Иванова.

Самым востребованным инструментом поддержки МСП является предоставление микрозаймов для бизнеса по льготной процентной ставке. Фонд обладает кредитным портфелем в объеме около 1 млрд рублей.

Помимо мер финансовой и организационной поддержки для малого и среднего бизнеса, специалисты центра «Мой бизнес» проводили образовательные мероприятия, конференции, профильные конкурсы. В такую деятельность было вовлечено более 2 тысяч предпринимателей. Подходы к взаимодействию с бизнес-сообществом в Псковской области были отмечены федеральной премией «Мой бизнес», учрежденной Минэкономразвития РФ.

Анастасия Иванова заметила, что будет продолжено активное взаимодействие с предпринимателями, развитие успешных начинаний. К примеру, в планах — проведение масштабного форума «Мой бизнес. Псковская область. Неделя креативной экономики». Готовятся и новые активности, в том числе конференция для субъектов МСП, входящих в категорию «Семейный бизнес», а также образовательный акселератор для технологических стартапов предпринимателей Псковской области.

Губернатор в свою очередь выразил готовность поддержать региональный центр «Мой бизнес» в части организации образовательных интенсивов для тех переселенцев из-за рубежа, кто готов начать вести свой бизнес на территории региона. Отдельное поручение главы региона — проработать меры поддержки семейного бизнеса в Псковской области в рамках объявленного президентом РФ Года семьи в России.

«Благодарю вас и команду за вклад в экономику региона. Ваши усилия положительно отразились на реализации нацпроектов и в целом на инвестиционном климате региона. Если нужна будет дополнительная помощь — мы будем обязательно подключаться», — завершил Михаил Ведерников.