Общество

Число ТОСов в Псковской области возросло до 624

624 территориальных общественных самоуправления учреждено на территории Псковской области на конец января 2024 года, сообщается в Telegram-канале Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области».

В период с 31 декабря 2023 года по 5 февраля текущего года активные жители 15 муниципальных районов (округов), городских округов создали 42 ТОСа.

Самое большое количество территориальных общественных самоуправлений в январе учредили в:

Локнянском муниципальном округе (11),

Порховском районе (7),

Печорском муниципальном округе (4),

Плюсском районе (3),

Дновском районе (3).

«Уважаемые коллеги! Ассоциация "Совет муниципальных образований Псковской области" благодарит вас за совместную работу! Здорово, что в семье ТОС региона такое большое прибавление!» - добавили в АСМО.