Число ТОСов в Псковской области возросло до 624

624 территориальных общественных самоуправления учреждено на территории Псковской области на конец января 2024 года, сообщается в Telegram-канале Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области».
В период с 31 декабря 2023 года по 5 февраля текущего года активные жители 15 муниципальных районов (округов), городских округов создали 42 ТОСа.
Самое большое количество территориальных общественных самоуправлений в январе учредили в:
«Уважаемые коллеги! Ассоциация "Совет муниципальных образований Псковской области" благодарит вас за совместную работу! Здорово, что в семье ТОС региона такое большое прибавление!» - добавили в АСМО.