Общество

Борис Елкин поздравил псковичей с Днем российской науки

Глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале поздравил с Днем российской науки всех причастных и пожелал им новых открытий, которые «будут способствовать развитию нашего общества и помогут сделать мир лучше и ярче».

«Интерес к науке рождается в детстве. Именно поэтому так важно уделять внимание исследовательским способностям детей», – написал Борис Елкин.

Он отметил, что благодаря президентскому нацпроекту «Образование» и сотрудничеству с ведущими научными институтами в псковской системе образования сегодня немало возможностей для воспитания будущих учёных: Кикоинские и Курчатовские классы, Детские кванториумы, кружки робототехники и многое другое.

«И наши школьники постоянно дают поводы гордиться ими. Например, прямо сейчас проходит обучение в образовательном центре "Сириус" ученик 9 класса Псковского технического лицея Тимофей Ковалев. Его проект - "Мобильный электрогенератор на мускульной тяге" – занял 5-ю строчку в рейтинге среди более 1200 заявок из 78 регионов России», – уточнил глава города.