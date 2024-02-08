Общество

Более 2 тысяч электронных сертификатов на технические средства реабилитации оформили в Псковской области

Отделение Социального фонда России по Псковской области сформировало 2 250 электронных сертификатов в 2023 году, благодаря этому 826 псковичей приобрели 35 тысяч технических средств реабилитации (ТСР) на общую сумму свыше 166 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР.

«Электронный сертификат на ТСР — это самый удобный и быстрый способ обеспечения техническими средствами реабилитации. Во-первых, активация сертификата происходит в течение пяти дней со дня поступления заявления от гражданина в фонд, во-вторых, средства привязываются к банковской карте платежной системы "Мир" получателя, что позволяет мгновенно оплатить изделие. В-третьих, имея на руках активированный сертификат, гражданин самостоятельно выбирает то техническое средство реабилитации, которое ему больше всего подходит», — отметила управляющий отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Перечень средств реабилитации, которые можно приобрести с помощью электронного сертификата, представлен на официальном сайте Социального фонда России в каталоге ТСР. Там же можно узнать стоимость ТСР в регионе получателя, уточнить их производителей и адреса магазинов, принимающих к оплате сертификат.

С его помощью псковичи чаще всего покупают подгузники, абсорбирующее белье, ортопедическую обувь, специальные средства при нарушении функций выделения, кресла-коляски, протезы и протезно-ортопедические изделия.

С июня 2023 года возможности электронного сертификата были расширены, а в перечень ТСР включены протезы верхних и нижних конечностей. Сегодня по сертификату можно приобрести около 270 видов различных средств реабилитации, включая индивидуальные изделия, сделанные на заказ.

Оформить сертификат можно, подав заявление на портале госуслуг, в МФЦ или клиентских службах регионального отделения СФР. Обязательное условие — наличие банковской карты платежной системы «МИР».