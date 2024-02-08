Общество

Детский фонд запускает благотворительную акцию «Подари ребёнку книгу» в Псковской области

Псковское областное отделение Российского детского фонда объявляет старт благотворительной акции «Подари ребёнку книгу». Её цель – собрать детскую и подростковую литературу для воспитанников детских интернатных учреждений и детей из нуждающихся семей Псковской области. Акция продлится до 7 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Фонда.

Акция «Подари ребёнку книгу» проводится третий год подряд. В 2023 году она проходила в рамках проекта «Центр развития» и получила большую поддержку со стороны жителей города, коллективов образовательных учреждений, трудовых коллективов. Всего в рамках акции удалось собрать 2 760 книг. Часть собранных книг была передана в библиотеки 10 интернатных учреждений области, другая часть – была оставлена на складе Детского фонда для детей из нуждающихся семей, ежедневно получающих помощь в Фонде.

В 2024 году сотрудники Детского фонда надеются собрать не меньшее количество книг. Дети из интернатов будут счастливы найти в школьных библиотеках новые книжки, которые с удовольствием прочитают. А ребята из семей, получающих помощь в Фонде, всегда охотно берут книжки домой, уточнили организаторы акции.

Детский фонд приглашает неравнодушных людей поддержать интерес детей к чтению и присоединиться к акции «Подари ребёнку книгу».

Для участия достаточно:

пересмотреть свои домашние библиотеки или организовать сбор книг у себя на работе;

принести книжки со стихотворениями, сказками, фантастикой; научно-популярную и художественную литературу. Книги необязательно должны быть новыми. Важно, чтобы они были в хорошем состоянии: не рваные, не разрисованные;

доставить в офис Фонда собранные книги по будням с 9:00 до 18:00 без обеда по адресу: Псков, улица Яна Фабрициуса, 2а, первый этаж, кабинет 15.

Более подробную информацию об акции «Подари ребёнку книгу» можно получить по номерам телефонов: 73-58-80; 8-911-697-68-45 или в социальной сети «Вконтакте».