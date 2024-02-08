Общество

Дмитрий Быстров: Островское РАЙПО продолжает выполнять свою социальную миссию

Актуальные вопросы взаимодействия глава Островского района Дмитрий Быстров обсудил в ходе рабочей встречи с председателем совета Островского районного потребительского общества Ириной Александровой. Как сообщил глава района в своем Telegram-канале, прежде всего это темы, связанные с работой РАЙПО и жизнедеятельностью населения сельских поселений.

«Так, с учётом максимального охвата были утверждены маршруты и временной график движения автомагазинов в сельские населённые пункты, обсуждались наиболее приемлемые варианты снабжения населения, проживающего в отдалённых и малонаселённых пунктах, товарами повседневного спроса и продуктами первой необходимости. Также поднималась тема содержания и своевременной расчистки дорог во время неблагоприятных погодных условий», – написал Дмитрий Быстров.

В процессе беседы были затронуты и кадровые вопросы. Ирина Александрова обратилась за содействием к органам местной власти, руководителям поселений в подборе сотрудников для торговых точек на селе.

«Поблагодарил Ирину Евгеньевну за тесное сотрудничество и налаженное взаимодействие с органами местного самоуправления, оперативное реагирование по актуальным вопросам»,- добавил он.

Глава района отметил, что с современных социально-экономических условиях Островское РАЙПО не отступает от ключевых принципов потребкооперации и продолжает выполнять свою социальную миссию по обслуживанию сельского населения, которое состоит в основном из социально-незащищённых групп: людей с невысокими доходами, пенсионеров, инвалидов, нетрудоспособных граждан.

«Особую благодарность выразил всему коллективу островских кооператоров за организацию сбора помощи и активное участие в поддержке российских военнослужащих, выполняющих боевые задачи в рамках специальной военной операции», – заключил Дмитрий Быстров.