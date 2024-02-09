Общество

Какие кисломолочные продукты вредны для здоровья, объяснил диетолог

Кисломолочные продукты могут быть важным источником пробиотиков, антиоксидантов, витаминов и минералов в рационе, отметил кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского университета Андрей Бобровский. Благодаря высокому содержанию кальция они особенно полезны детям и пожилым людям, добавил он.

«Йогурт, например, содержит живые бактерии, что дает здоровье микрофлоре кишечника. Кроме того, он богат кальцием, витаминами, белком – впрочем, как и другие кисломолочные продукты. Кефир тоже является прекрасным источником всех этих веществ, а также антиоксидантов. Есть еще творог различных сортов, и в нем есть кальций и белок. Кальций необходим пожилым людям, чьи кости начинают терять плотность, а также детям – у них идет активный рост костной массы», – пояснил Андрей Бобровский в интервью радио Sputnik.

Но не всякое кисломолочное изделие приносит пользу, продолжил он. Если в составе продукта есть сахар, красители или консерванты, его можно считать вредным для здоровья, уверен диетолог.

«Надо выбирать кисломолочные продукты, основываясь на минимальном количестве различных красителей, консервантов и других добавок с аббревиатурой Е. Здесь нужно проявлять определенную осторожность. Например, я всегда выбираю греческий йогурт, где меньше всего добавок, в том числе добавленного сахара. Вред сахара перевешивает значительную часть пользы: он делает кисломолочные продукты более высококалорийными и представляет опасность для людей, которые страдают сахарным диабетом. Также сахар способствует развитию кариеса и других заболеваний зубов», – уточнил Андрей Бобровский.

По его словам, детям и пожилым людям следует употреблять качественные кисломолочные продукты как минимум три раза в неделю.

«Нельзя однозначно утверждать, что кисломолочные продукты должны быть в ежедневном рационе, но хотя бы три-четыре дня в неделю их нужно употреблять тем людям, которые находятся в группе риска по недостаточному количеству кальция, это в первую очередь пожилые люди и дети. Сколько нужно употреблять? Это зависит от возраста, от роста, от массы тела и вообще от образа жизни. В среднем – две-три порции йогурта, то есть 150-200 граммов в день. Кефира можно пить от 100 граммов до 500 граммов в день», – заключил Андрей Бобровский.