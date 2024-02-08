Общество

Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Фейки госпропаганды, казус патриота, некоторые равнее

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Прессинг», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко поговорят о том, как борцы с фейками превращаются в фейкометов, и констатируют применение в таких случаях двойных стандартов: когда промахи допускают «свои», контролирующие органы отворачиваются в другую сторону. Также ведущие порассуждают о том, чем опасен для общества подобный подход к регулированию медийной сферы.

Трансляция завершена.