Общество

Торжественное возложение цветов к монументу Александру Матросову состоялось в Великих Луках

Торжественное возложение цветов к монументу Герою Советского Союза Александру Матросову состоялось в Великих Луках 8 февраля, сообщается в Telegram-канале регионального отделения РВИО.

Мероприятие приурочено к столетию со дня рождения Александра Матросова. В нём приняли участие заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководитель Псковского регионального отделения РВИО Александр Борисов, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский, представители руководства города Великие Луки, члены РВИО.

5 февраля исполнилось 100 лет со дня рождения советского воина. 19-летний Александр Матросов закрыл грудью вражеский ДЗОТ в боях под деревней Чернушки 27 февраля 1943 года.

Это одно из запланированных в Великих Луках мероприятий, посвященных 80-летию освобождения Псковской области от немецко-фашистских захватчиков и 100-летию со дня рождения Александра Матросова.