Общество

План противопаводковых мероприятий утвердили в Псковской области

В Псковской области утвержден план противопаводковых мероприятий на территории региона в 2024 году. Распоряжение о мерах по предупреждению ЧС в период весеннего паводка подписал губернатор области — председатель комиссии по ЧС и пожарной безопасности Михаил Ведерников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Согласно документу, ответственные исполнители обеспечат мониторинг гидрологической обстановки на водоемах области и контроль за уровнем воды на водных объектах муниципальных образований. Кроме того, будет проведена проверка гидротехнических сооружений, береговых защитных сооружений, дамб, водопропускных систем и ливневых канализаций.

Силами оперативных групп комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС муниципальных районов, муниципальных и городских округов будет организовано наблюдение за развитием весенних паводковых явлений.

Также планом предусмотрено обеспечение готовности сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС к устранению чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением дорожной сети, инженерных коммуникаций и сооружений, сельскохозяйственных и животноводческих комплексов.

До начала паводкового периода необходимо организовать снабжение продуктами питания и предметами первой необходимости население островов и населенных пунктов, сообщение с которыми может быть прервано. Один из пунктов плана посвящен обеспечению устойчивого электроснабжения объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов.