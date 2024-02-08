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Александр Козловский: В Великих Луках патриотическая работа никогда не прекращалась

В Великих Луках патриотическая работа никогда не прекращалась. Такое мнение озвучил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский по итогам круглого стола регионального отделения РВИО в Великих Луках, посвященного 80-летию освобождения Псковской области и 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сейчас традиции возрождаются. Можно повторить слова Владимира Викторовича Орлова, авторитетного человека, что на сегодняшний день в Великих Луках проводится серьезная работа в плане патриотизма. Наша задача – привить молодёжи патриотизм, чтобы она знала историю. Подобные события, которые произошли сегодня, нацелены на то, чтобы обменяться и передать поколению знания о военной истории нашей земли», - отметил Александр Козловский.

Он отметил, что будет продолжать проводить подобные мероприятия с участием молодёжи, РВИО и заместителя руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководителя регионального отделения Российского военно-исторического общества Александра Борисова.