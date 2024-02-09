Общество

Жителям Пыталово рассказали о новых правилах внесудебного банкротства

День информационно-правовой помощи для жителей Пыталово провели специалисты псковского регионального отделения Ассоциации юристов России при поддержке молодежного центра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении.

Фото здесь и далее: псковское региональное отделение Ассоциации юристов России

В ходе встречи участники узнали, для кого подходит процедура внесудебного банкротства, какие долги можно списать, а какие не будут списаны, как будет проходить процедура и какие установлены сроки, какие документы нужно будет предоставить.

Во второй половине встречи юристы отвечали на вопросы жителей Пыталово. Граждане интересовались, как можно сохранить прожиточный минимум, если есть исполнительное производство; какие и для кого есть налоговые льготы; что такое судебный приказ и какова процедура его вынесения. По окончании встречи юристы провели индивидуальные консультации по различным правовым вопросам.

«Мы видим в районах большую потребность в юридической помощи и, конечно, считаем очень важным заниматься правовым просвещением. Темы наших встреч мы всегда выбираем с учетом пожеланий жителей района - выяснять это нам помогают наши координаторы, которые работают на местах», - отметила исполнительный директор псковского отделения ассоциации Неля Лебедева.

Напомним, дни информационной правовой помощи проходят в области в рамках проекта «Территория права 2.0», средства на реализацию которого предоставлены фондом президентских грантов.