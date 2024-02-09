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Общество

Объем бытовых услуг населению в Псковской области вырос на 2%

11.02.2024 13:12|ПсковКомментариев: 0

Объем бытовых услуг населению вырос в Псковской области. По оперативным данным за 2023 год, их было оказано на сумму 4,5 млрд рублей. Это на 2,1% больше, чем в 2022 году (в сопоставимых ценах). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате. 

Наиболее популярны услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования. Их удельный вес в общем объеме бытовых услуг составил 30,4%.

На втором месте индустрия красоты. Доля парикмахерских и косметических услуг составила 18,8%.

Замыкают топ-3 услуги по ремонту и строительству жилья и других построек — 16,1%.

Теги: #Псковстат
Источник: Псковская Лента Новостей
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