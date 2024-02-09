Общество

К концу 2024 года все социально значимые пособия в РФ можно будет оформить онлайн

Число справок, социальных льгот и пособий, которые можно получить в России онлайн, выросло за пять лет до 87%, к концу 2024 года в онлайн переведут оставшиеся 13%, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Если в 2019 году только 5% социально значимых услуг были доступны в электронном формате, то сейчас более 87% справок, социальных льгот, пособий можно получить онлайн. К концу этого года мы обязуемся, что переведем и оставшиеся 13%», - сказал он в воскресенье на Дне Госуслуг в рамках выставки-форума «Россия».

Согласно данным его презентации, 140 услуг граждане и организации могут получить без очных визитов, пишет «Интерфакс».

По его словам, успехи России в цифровизации «оценили и за рубежом, вполне недружественные нам организации». «Всемирный банк включил Россию в топ-10 стран по уровню цифровизации государственного сектора услуг. Я думаю, это им далось нелегко, но это абсолютное отражение развитости, цифровизации, автоматизации государственных услуг, которые должны быть незаметны для гражданина», - отметил Чернышенко.

Он добавил, что большой популярностью пользуется приложение «Госуслуги Авто», куда можно загрузить копию своих водительских прав и свидетельство о регистрации транспортного средства. Это приложение скачали уже свыше 6,5 млн пользователей.

Через приложение «Госуслуги Культура» в 2023 году были оформлены более 2 млн виртуальных Пушкинских карт. Также через Госуслуги выдано почти 1 млн карт болельщика, которые необходимы для посещения матчей РПЛ, сказал Чернышенко.