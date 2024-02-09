Общество

«Поезд Победы» принимает первых посетителей в Пскове

Передвижной музей «Поезд Победы» продолжает путешествие по Псковской области. В воскресенье, 11 февраля, уникальный состав прибыл в Псков, где пробудет три дня. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области, в Пскове для знакомства с иммерсивной инсталляцией с самого утра группы идут одна за другой.

Сегодня поезд принял первых посетителей. Это и учащиеся псковских школ, представители общественных организаций, в том числе регионального отделения фонда «Защитники Отечества», и простые псковичи, которые приходят целыми семьями, с детьми и внуками. В числе посетителей передвижного музея сегодня и псковские ветераны, блокадники, кто ужасы Великой Отечественной войны прочувствовал на себе.

Псковичка Наталья Саркисян сегодня прошла по «Поезду Победы» вместе со своими внуками. Для нее экспозиция - во многом личная история. Ее дедушка и бабушка работали в таком же передвижном военном госпитале, о котором рассказывает один из вагонов.

«Это очень важный и нужный проект. Хочется, чтобы внуки это не забыли и знали, какой ценой, какими усилиями далась нам Победа. Мы ждали поезда, чтобы записаться и прийти сюда. Во время экскурсии я очень переживала. Все так страшно и глубоко», — заметила Наталья Саркисян.

Другая псковичка Елена Лебеда после экскурсии отметила, что «Поезд Победы» должен посетить каждый.

«Я потрясена. Просто рыдала, настолько все это было реалистично. Мы просто окунулись в прошлое, прочувствовали боль и страдание, которые пережил наш народ. Я под большим впечатлением. Фигуры так живо передают эмоции и страдания людей», - поделилась она.

Иммерсивная экспозиция позволяет посетителю погрузиться в атмосферу предвоенного периода, узнать об ужасах и тяготах военного времени и встретить долгожданную Победу. В этом году жители региона смогут увидеть обновленный состав, который прошел реставрацию. С 2023 года поезд дополнен новым вагоном о военных трибуналах над нацистами. Эта часть экспозиции призвана напомнить о жестоких преступлениях, совершаемых фашистами.

Поезд колесит по России при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, РЖД и движения «Волонтеры Победы». С 2020 года с экспозицией смогли ознакомиться более полутора миллионов человек в офлайн- и онлайн-форматах. Только в прошлом году уникальная экспозиция на колесах побывала в 110 городах страны, преодолев более 50 тысяч километров.

Посещение поезда бесплатное. На официальном сайте поездпобеды.рф можно пройти регистрацию и записаться на посещение в определённое время.

Фото Александра Елисеева и пресс-службы правительства Псковской области