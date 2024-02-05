Культура

Интерактивные площадки развернули на псковском вокзале к приезду «Поезда Победы»

«Поезд Победы» прибыл на псковский вокзал и пробудет в областном центре до 13 февраля. В здании самого вокзала посетители могут ознакомиться с видеохроникой «Псков в годы Великой Отечественной войны», потренироваться в плетении маскировочных сетей и написать письмо солдату.

Посетители экспозиции в поезде смогут узнать об ужасах и тяготах военного времени, а после — встретить Победу вместе с другими пассажирами поезда. Экскурсию для псковичей проведёт аудиогид Лидия. Это собирательный образ поколения, чья судьба стала судьбой страны в послевоенные годы, сообщает «МК в Пскове».

В этом году экспозиция отличается от той, что была представлена в прошлые годы. Состав прошел реставрацию, а также дополнился еще одним вагоном, где рассказывается о трех военных трибуналах над нацистами.

В «Поезде Победы» помимо многофигурных композиций из скульптур, организовано уникальное мультимедийное сопровождение. Оно состоит из 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов, которые благодаря световым и звуковым эффектам воссоздают захватывающие воздушные бои и массированные танковые атаки, рисуют картины походной солдатской жизни и тихие воспоминания мирного довоенного времени.

Посещение поезда бесплатное. На официальном сайте поездпобеды.рф можно пройти регистрацию и записаться на посещение в определённое время.