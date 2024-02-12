Общество

«Масленичные вечерки» для членов профсоюзов проведут в Великих Луках

Мероприятие «Масленичные вечерки» проведут для членов профсоюзов в актовом зале Дома профсоюзов в Великих Луках 15 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

В программе праздник с блинами, самоваром, медом и вареньем, разговоры о масленичной неделе, русские народные игры, песни, частушки. Для любителей фото приготовлены фотозоны.

Желающие принять участие могут обратиться к председателям своих первичных организаций.

Мероприятие начнется в 17.00.