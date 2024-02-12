Общество

Гололед сохранится по Псковской области 14 февраля

Гололед сохранится по Псковской области 14 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

«В течение суток 14 февраля местами по Псковской области сохранится гололёд», - рассказали в МЧС.

Для избежания несчастных случаев населению рекомендуют:

Не разрешать выходить на улицу детям без сопровождения взрослых. Пожилым и больным людям рекомендуется воздержаться от прогулок в одиночку.

Подготовить малоскользящую обувь.

Передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны.

Не перебегать проезжую часть вблизи движущихся машин.

При усилении ветра держаться в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, не парковать вблизи них свои автомобили.

Проходя мимо зданий и сооружений, держаться на безопасном расстоянии от стен, остерегаться нависшего снега и сосулек.

Ограничить использование автотранспорта, по возможности воздержаться от поездок по городу.

За пределами населенных пунктов в автомобиле рекомендуется двигаться только по большим дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходить от нее за пределы видимости.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».