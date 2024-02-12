Общество

Борис Елкин посетил «Поезд Победы»

Глава города Пскова Борис Елкин посетил «Поезд Победы» – передвижной музей, посвященного Великой Отечественной войне. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Вадим Боченков

«Этот уникальный проект позволяет каждому увидеть своими глазами важнейшую эпоху. Музей состоит из десяти тематических вагонов, которые посвящены ключевым событиям войны. В каждом из них представлены экспонаты, документы, фотографии, карты», – написал глава города.

Первая в мире инсталляция, расположенная в поезде, стартовала в октябре 2020 года с Белорусского вокзале в Москве. За 4 года путешествия музей посетили более 850 тысяч человек. На станцию «Псков» поезд приехал уже в четвертый раз, за три дня на экскурсии побывало более 4,1 тысячи человек – это школьники, семьи с детьми, представители общественных организаций, все желающие.

«Проект помогает сохранять память о героях и не забывать, какой ценой была достигнута победа. Уверен, и взрослым, и детям будет полезно и интересно посетить поезд»,- добавил Борис Елкин.