Общество

Около 8 тысяч жителей Псковской области ознакомились с экспозицией «Поезд Победы»

Передвижной музей «Поезд Победы» в Псковской области посетили около 8 тысяч жителей разных муниципалитетов. В этом году «Поезд Победы» впервые останавливался в Порхове. Еще две остановки в нашем регионе — Дно и Псков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Для знакомства с иммерсивной инсталляцией были организованы сотни групп. Это и учащиеся школ, представители различных компаний, социальных учреждений и общественных организаций, в том числе регионального отделения Фонда «Защитники Отечества», ветераны и простые псковичи, которые приходили целыми семьями, с детьми и внуками.

Иммерсивная экспозиция позволяет посетителю погрузиться в атмосферу предвоенного периода, узнать об ужасах и тяготах военного времени и встретить долгожданную Победу. В этом году жители региона смогут увидеть обновленный состав, который прошел реставрацию. С 2023 года поезд дополнен новым вагоном о военных трибуналах над нацистами. Эта часть экспозиции призвана напомнить о жестоких преступлениях, совершаемых фашистами.

Поезд колесит по России при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, РЖД и движения «Волонтеры Победы». С 2020 года с экспозицией смогли ознакомиться более полутора миллионов человек в офлайн- и онлайн-форматах. Только в прошлом году уникальная экспозиция на колесах побывала в 110 городах страны, преодолев более 50 тысяч километров.