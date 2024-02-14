Общество

Мастер-класс по гончарному искусству прошел в Пскове

Читатели псковской Детской экологической библиотеки «Радуга» в рамках проекта «Не столица, но есть чем гордиться»: хутора и частные музеи Псковской области» познакомились с хозяйкой гончарной мастерской из деревни Сигово Печорского района Еленой Макаровой, которая провела для них мастер-класс. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Молодые люди узнали, когда их предки придумали изготавливать «из грязи» предметы обихода и обжигать эти изделия на огне, чтобы они служили дольше. Елена Макарова также рассказала им, как древние китайцы изобрели фарфор, а древние греки придумали создавать из глины амфоры, и что благодаря археологическим раскопкам на территории Труворова городища в Изборске мы знаем, что и древние кривичи в совершенстве владели гончарным ремеслом.

Елена Макарова, кроме того, объяснила читателям «Радуги», какие существуют техники производства изделий из глины, как правильно сушить, обжигать, покрывать глазурью и расписывать произведения гончарного искусства. А сотрудники библиотеки подготовили для этой встречи выставку «Вылепленные чудеса» - из книг, в которых рассказывается об истории и тонкостях этого древнейшего ремесла.

«По окончании занятия участники встречи попробовали освоить жгутиковую технику для изготовления глиняных сувениров по своему вкусу, украсили готовые изделия с помощью специальных печатей и таким образом обзавелись сделанными вручную экологичными предметами обихода, которые не только соответствуют их представлениям о прекрасном, но и не наносят никакого ущерба природе, в отличие от вещей из пластика», – отметили в библиотеке.