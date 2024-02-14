Общество

Ярмарка трудоустройства пройдет в Псковской области 12 апреля

Участие Псковской области во всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа в России. Время возможностей» обсудили участники регионального оргкомитета по подготовке и проведению этого федерального мероприятия. Заседание прошло в правительстве региона под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Первый вице-губернатор подчеркнула особую значимость мероприятия для региона, поскольку в Псковской области число предложений по вакансиям кратно превышает спрос от соискателей. В числе основных задач предстоящей ярмарки Вера Емельянова назвала трудоустройство как можно большего количества граждан, в первую очередь по стратегическим для региона вакансиям. Кроме того, в этом году особое внимание будет уделено трудоустройству в регионе ветеранов специальной военной операции и организации занятости подростков в летний период. В рамках федерального этапа миссия оргкомитета — презентовать Псковскую область как привлекательную территорию для работы, профессионального развития и карьерного роста.

Региональный этап всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет 12 апреля, федеральный состоится в июне. О работе, которая уже ведется и запланирована в рамках подготовки к мероприятию, подробно рассказала председатель комитета по труду и занятости Алена Трунова. По итогам заседания оргкомитет утвердил «дорожную карту», в которой представлен основной план действий исполнительных органов региона и иных ведомств в рамках подготовки и проведения всероссийской ярмарки трудоустройства.

В прошлом году в региональном этапе всероссийской ярмарки вакансий «Работа России. Время возможностей», который объединил 40 работодателей региона, приняли участие около 1,3 тысячи жителей региона. Площадки были организованы в Пскове и Великих Луках.

В рамках федерального этапа во всех муниципальных образованиях региона было презентовано более 4 тысяч вакансий от 100 предприятий, 300 человек по итогам ярмарки трудоустроились. Жители региона также приняли участие в профориентационных мероприятиях и получили консультации работодателей. Мероприятие стало открытой площадкой для диалога между соискателями, службой занятости населения и работодателями.