Общество

Начинается видеотрансляция брифинга о защите от взлома «Госуслуг»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга, который в эти минуты начинается в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

В последние недели правоохранители отмечают рост преступлений, связанных со взломом личных кабинетов граждан на портале «Госуслуги». Бесспорно, это очень удобный сервис, но уж слишком много информации хранится на портале и очень уж широкие возможности он даёт тем, кто взломает учётную запись. По какому механизму происходит взлом личных кабинетов на «Госуслугах»? Что в этом случае делать и как защититься? Об этом сегодня расскажет начальник отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Псковской области Александр Полатовский.

Трансляция завершена.