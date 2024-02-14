Общество

Количество преступлений по факту неправомерного доступа к «Госуслугам» резко выросло в Псковской области

216 преступлений по факту неправомерного доступа к «Госуслугам» зафиксировали в Псковской области в 2024 году. Об этом начальник отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Псковской области Александр Полатовский сообщил в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«В 2022 году преступлений, связанных с получением неправомерного доступа, было зафиксировано 16, за 2023 год таких преступлений было уже 214, причем их большая часть пришлась на вторую половину года. За период с начала 2024 уже произошло 216 таких преступлений. Это всплеск по всей России, в более крупных городах цифры еще больше»,- рассказал Александр Полатовский.

Он отметил, что речи о взломе самого приложения и сервиса «Госуслуги» не идет, взлом происходит при помощи методов «социальной инженерии» и убеждения. Людей убеждают назвать данные для входа от сервиса «Госуслуг» и назвать код двухфакторной аутентификации.