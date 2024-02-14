Количество преступлений по факту неправомерного доступа к «Госуслугам» резко выросло в Псковской области

216 преступлений по факту неправомерного доступа к «Госуслугам» зафиксировали в Псковской области в 2024 году. Об этом начальник отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Псковской области Александр Полатовский сообщил в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».
Он отметил, что речи о взломе самого приложения и сервиса «Госуслуги» не идет, взлом происходит при помощи методов «социальной инженерии» и убеждения. Людей убеждают назвать данные для входа от сервиса «Госуслуг» и назвать код двухфакторной аутентификации.