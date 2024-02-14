Общество

Следователи поговорили с псковскими школьниками о буллинге

Сотрудники регионального следственного управления СК России проводят классные часы в школах города Пскова в рамках «Недели правовой грамотности». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

14 февраля в Естественно-математическом лицее №20 прошел классный час с учащимися 5-го класса на тему «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних. Как обезопасить себя от преступных посягательств».

«Сегодня в беседе с ребятами обсудили основные аспекты уголовной и административной ответственности несовершеннолетних, важные вопросы безопасного поведения в сети "Интернет" и тему буллинга, а также вспомнили простые правила, которые необходимо соблюдать, чтобы не стать жертвой преступления», - рассказали следователи.

«Неделя правовой грамотности», в рамках которой сотрудники правоохранительных органов проводят различные мероприятия в школах города, стартовала в городе Пскове 12 февраля. Основная цель мероприятий - ознакомление школьников с правами и обязанностями несовершеннолетних, юридической ответственностью и правилами безопасного поведения.