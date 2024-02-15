Первая отечественная базовая станция сотовой связи прошла полевые испытания

Российский производитель телекоммуникационного оборудования «Булат» (дочерняя компания «Ростелекома») успешно завершил начальный этап полевых испытаний опытного образца первой отечественной базовой станции (БС) стандартов GSM/LTE-1800. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ПАО «Ростелеком».
Фото: ПАО «Ростелеком»
20 базовых станций были установлены на тестовом сегменте сети коммерческого оператора связи, практические результаты с применением целевой аппаратной платформы и ПО будут использованы в дальнейшей разработке и оптимизации программно-аппаратного комплекса.
Испытания подтвердили соответствие уровней передачи сигнала расчетным, продемонстрировали требуемое качество мобильного голосового соединения и доступность услуг передачи данных телекоммуникационной сети, сопоставимые с решениями мировых лидеров отрасли.
Разработчиком аппаратной части базовой станции выступила компания «Булат», программное обеспечение разработало ООО «Новые телеком решения» («НТР»). Форвардный контракт между компаниями «Булат» и «Ростелеком» на поставку до 17 тысяч базовых станций до 2026 года заключен в декабре 2022 года.
«В декабре 2023 года мы запустили на реальной сети мобильной связи пилотный тестовый кластер из 20 базовых станций. Результаты проведенных испытаний позволяют с уверенностью говорить о том, что целевое решение БС GSM/LTE-1800 будет готово уже в первой половине 2024 года, в этом же году начнется серийное производство», — сказал генеральный директор ООО «Булат» Александр Комаров.
Напомним, что на территории Псковской области ПАО «Ростелеком» реализует второй этап федерального проекта «Устранение цифрового неравенства». Компания построила базовые станции в 38 селах и деревнях региона. Тысячи жителей отдаленных населенных пунктов получили доступ к устойчивой голосовой связи и мобильному интернету. В 2024 году вышки сотовой связи должны появиться еще в 10 деревнях Псковской области.
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