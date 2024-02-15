Общество

Экскурсия-эмпатия «Тысяча дней без детства» пройдет в Псковском музее-заповеднике

Экскурсия-эмпатия «Тысяча дней без детства» пройдет в Псковском музее-заповеднике 24 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Новая программа будет посвящена особенностям повседневной жизни детей в оккупированном Пскове, в блокадном Ленинграде, в тылу, на фронте и в партизанском отряде.

«Война была далеко или близко в сознании ребенка? На примере подлинных вещей экспозиции "Псковский край в годы Великой Отечественной войны" и привлеченного реквизита узнаем о героических поступках, тяжелых буднях и праздниках военного времени в жизни детей и подростков», - говорится в анонсе мероприятия.

Начало экскурсии в 15:00. Место встречи: Главное здание Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, 7). Обязательна предварительная запись по телефону: +78112663311.