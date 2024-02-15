Общество

В псковском облздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом детей

Детей, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Пушкиногорском районе 12 февраля, посетила начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения комитета по здравоохранению Псковской области Любовь Варфоломеева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Главный врач Детской областной клинической больницы Анна Митюшкина доложила, что из реанимации в неврологическое отделение была переведена девочка, опасений за её здоровье уже нет.

Любовь Варфоломеева посетила подростка, который пока остаётся в реанимации, но уже пришёл в себя. Сразу после ДТП он поступил в больницу, где ему провели необходимое оперативное лечение. Сейчас врачи дают оптимистичный прогноз его дальнейшего восстановления.

После реанимации Любовь Варфоломеева зашла в палаты к детям, проходящим лечение в стационаре. У всех хорошее настроение, по словам врачей, у ребят наметились положительные сдвиги к улучшению самочувствия.

В комитете отметили, что один ребёнок был переведён из Детской областной клинической больницы в Педиатрический университет Минздрава России в Санкт-Петербург.

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На следующий день после аварии в филиал Новосокольнической межрайонной больницы в Пустошке обратились 9 детей. Их осмотрели врачи: педиатр, хирург, детям сделали рентгенографию. 8 из них находятся в удовлетворительном состоянии на амбулаторном лечении с ушибами.

Один ребёнок был перенаправлен в Великолукскую межрайонную больницу, там ему сделали компьютерную томографию и госпитализировали в Великолукскую детскую городскую больницу с травмами средней тяжести.

По поручению председателя комитета по здравоохранению Марины Гаращенко всем детям, которые находятся на амбулаторном наблюдении по месту жительства, до конца недели будут проведены телемедицинские консультации со специалистами Детской областной клинической больницы.

Также к врачам в Пустошке обратились и трое взрослых, которым до этого была оказана медицинская помощь в Псковской областной клинической больнице. Двое отправлены на амбулаторное лечение, а одна девушка была госпитализирована в хирургическое отделение с сотрясением головного мозга.

Водитель скорой помощи по-прежнему находится в реанимации Псковской областной клинической больницы. Мужчина в сознании, он в стабильно тяжёлом состоянии, но наблюдаются улучшения.

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Напомним, 12 февраля автобус со школьниками съехал в кювет на дороге Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь в Псковской области.

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Автобус, перевозивший детей, ехал из Пустошки в Псков на экскурсию, в салоне находились 23 человека. Детям - 15-16 лет.

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Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, несколько человек госпитализировали.

По предварительным данным, причиной ДТП со школьным автобусом в Пушкиногорском районе мог стать вынос прицепа большегрузной фуры на встречную полосу движения.