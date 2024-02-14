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Офтальмологи обследовали пострадавшую в аварии под Псковом школьницу

Офтальмологи обследовали пострадавшую в аварии под Псковом школьницу. Девушка находится под наблюдением специалистов офтальмологического отделения клиники Педиатрического университета. Об этом сообщили в сообществе «Клиника СПбГПМУ» социальной сети «ВКонтакте».

По словам заведующей офтальмологическим отделением клиники Педиатрического университета, кандидата медицинских наук Натальи Садовниковой, девочка — в сознании, разговаривает, улыбается.

«Конечно, у неё есть и боли, и последствия сотрясения головного мозга, но в целом состояние оптимистичное. По поводу глаза: помощь на месте оказана очень хорошо, первичная хирургическая обработка проведена замечательно. Мы будем наблюдать, если потребуется какая-то реконструктивная хирургия, мы её проведём. На данный момент в этом нет необходимости. Этот глаз вполне перспективен для сохранения зрительных функций», - отметила офтальмолог.

Врач добавила, что у девочки также перелом лучевой кости правой руки, есть повреждения на лице и волосистой части головы.

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«Ребёнка уже осмотрели челюстно-лицевые хирурги, неврологи, ортопеды-травматологи, дали рекомендации по дальнейшему лечению. Девочка остаётся у нас в клинике, получает всю необходимую помощь в полном объёме», - пояснила Наталья Садовникова.

Напомним, 12 февраля автобус со школьниками съехал в кювет на дороге Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь в Псковской области. Ситуация находится на особом контроле комитета по здравоохранению Псковской области. В случае необходимости пострадавшие дети будут направлены в профильные федеральные клиники.

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Автобус, перевозивший детей, ехал из Пустошки в Псков на экскурсию, в салоне находились 23 человека. Детям - 15-16 лет.

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Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, несколько человек госпитализировали.

По предварительным данным, причиной ДТП со школьным автобусом в Пушкиногорском районе мог стать вынос прицепа большегрузной фуры на встречную полосу движения.