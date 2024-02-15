Общество

О защите от кражи аккаунтов расскажут школьникам в рамках проекта «Цифровой ликбез»

«Лаборатория Касперского» и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России дали старт новому сезону всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Уроки цифровой грамотности и кибербезопасности для школьников в рамках проекта «Цифровой ликбез» пройдут во всех регионах страны. Материалы нового сезона посвящены таким темам, как защита от мошенничества с использованием дипфейк-технологий, доксинга и кражи аккаунтов. Они включают в себя три мультипликационных видеоролика и методические материалы для педагогов.

Главной героиней видеороликов снова станет журналистка рыбка Лина, которая ведет колонку в корпоративном журнале о способах защиты от цифровых угроз в подводном мире. По сюжету к Лине обращаются подводные жители Оушен-сити и рассказывают свои истории, в которых они попадаются на уловки интернет-мошенников. Так, из видеороликов школьники узнают, как определить дипфейки, что такое доксинг и как избежать кражи аккаунтов. Например, в одном из мультфильмов разобрана схема, когда злоумышленники в видеороликах убеждают доверчивых пользователей вложить деньги в сомнительное предприятие, обещая в скором времени значительную прибыль. Для таких видео злоумышленники создают подделки видеообращений известного в Оушен-сити блогера. Лина рассказывает, как не попасться на удочку мошенников и отличить искусственно созданные видео от подлинных.

Благодаря видеороликам школьники смогут не только узнать о том, как безопасно вести себя в интернете, но и повысить уровень цифровой грамотности в доступном интерактивном формате. Формирование этих навыков у подрастающего поколения соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика», направленного на обеспечение цифровой безопасности и подготовки квалифицированных ИТ-кадров в России. Материалы проекта доступны на сайте цифровойликбез.рф.

«Крайне важно рассказывать школьникам на простых и понятных примерах о потенциально опасных вещах в сети, ведь мошенники становятся все изощреннее, и даже опытные пользователи могут попасть в ловушку. Дип-фейки, похищение аккаунтов, доксинг — все то, что еще вчера было предметом изучения футурологов, сегодня стало реальностью. Здорово, что "Лаборатория Касперского" уделяет большое внимание этим темам и делится своей экспертизой на страницах "Цифрового ликбеза"», — сказал генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

«Мы рады принять участие в новом сезоне "Цифрового ликбеза". Формат уже доказал свою эффективность и привлекательность, это отличная инициатива в области обучения детей цифровой грамотности. В новых мультфильмах мы расскажем, как дипфейк-технологии могут использовать мошенники, а также что такое доксинг, как злоумышленники могут красть аккаунты в мессенджерах. Эти темы актуальны сегодня каждому пользователю интернета вне зависимости от возраста. Уверены, что наш совместный проект поможет и учителям, и учащимся более эффективно противостоять киберугрозам», — уточнил руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко.

Проект предназначен для возрастной категории 6+, рекомендован для просмотра с родителями или педагогами и верифицирован ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания». Контент проекта также включает в себя методические материалы для педагогов, которые помогут эффективно интегрировать видеоролики в учебный процесс на уроках на уроках по разным предметам, во внеурочную деятельность, а также использовать их на родительских собраниях, для наглядного объяснения тех угроз, с которыми может столкнуться ребенок.