Общество

Дополнительные меры по снижению смертности от внешних причин разработают в Псковской области

Власти Псковской области в рамках поручения Минздрава России усилят работу по снижению смертности от внешних причин, в том числе разработают дополнительные меры по сохранению жизни и здоровья жителей региона. Об этом первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова сообщила по итогам заседания оперативного штаба Министерства здравоохранения Российской Федерации, которое в четверг провел Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Псковскую область на межведомственном совещании представляли специалисты профильного регионального комитета, а также правоохранительных ведомств. Для региона вопросы улучшения демографической ситуации и снижения смертности граждан — жизненно важные, которые находятся на личном контроле губернатора Михаила Ведерникова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

На заседании проанализировали динамику показателей смертности по разным внешним причинам в регионах России, а также определили приоритетные направления превентивной работы. В частности, речь шла о необходимости повышенное внимание обратить на качество оказания медицинской помощи, профилактику развития хронических заболеваний, информационную работу с населением, повышение квалификации и переподготовку медицинских кадров. По итогам обсуждения министр дал ряд поручений субъектам в части организации работы по снижению смертности от внешних причин.

Вера Емельянова в свою очередь проинформировала, что в Псковской области на протяжении ряда лет предпринимаются усилия по улучшению демографических показателей. Например, удалось добиться положительных результатов по сокращению смертности на дорогах. За прошлый год число погибших в ДТП снизилось более чем на 30%.

По итогам федерального совещания первый вице-губернатор поручила, в том числе и в рамках межведомственного взаимодействия, подготовить дополнительные предложения по снижению показателей смертности: «Нужно предложить совершенно определенные, конкретные шаги, срочные и долгосрочные меры, которые будут направлены на улучшение демографической ситуации, сохранение жизни наших граждан».