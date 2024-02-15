Общество

Порядка 330 врачей и медработников среднего звена не хватает в псковских селах

Порядка 330 врачей и медработников среднего звена не хватает на сельских территориях в Псковской области, и анонсированное президентом повышение зарплат для медиков поможет решить этот вопрос, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Сегодня наш президент на Форуме будущих технологий анонсировал повышение зарплат для медицинских работников. Что это означает на практике. С 2023 года медработникам первичного звена здравоохранения, районных больниц, работникам станций и отделений скорой помощи осуществляются специальные социальные выплаты – от 4,5 до 18,5 тысяч рублей. Теперь эта сумма вырастет», - отметил глава региона.

Например, в населенных пунктах до 50 тысяч человек – а это большинство поселков нашей области – медработники будут получать 30 тыс. рублей, врачи – 50 тыс. Мера поддержки охватит более 3,3 тыс. специалистов.

«Для нашего региона это принципиально важно. В сельской местности нам не хватает порядка 330 врачей и медработников среднего звена. Решение главы государства поможет решить этот вопрос. Спасибо нашему президенту за крайне важную меру!» - добавил Михаил Ведерников.